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Чемпионат Италии. Серия А

​Беннасер: «Делаю всё возможное, чтобы вернуться более сильным»

05 Декабря 2024 • 22:48 Комментировать

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер готовится к возвращению на поле, оно, скорее всего, состоится ещё до Нового года. Один из ключевых игроков кампании 2021/2022, принесшей «Милану» чемпионский титул, дал понять, что делает всё возможное для оптимального возвращения в строй

- Я очень жду возвращения. Уже давно жду. Миланелло - лучшее место на свете. Я вернулся домой. Я делаю всё возможное для того, чтобы вернуться на поле как можно более сильным, - заявил Беннасер в интервью итальянской прессе после очередной тренировки.

В следующем матче в рамках чемпионата «Милан» сыграет с «Аталантой».


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Исмаэль Беннасер
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