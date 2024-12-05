​Беннасер: «Делаю всё возможное, чтобы вернуться более сильным»

Алжирский защитник Исмаэль Беннасер готовится к возвращению на поле, оно, скорее всего, состоится ещё до Нового года. Один из ключевых игроков кампании 2021/2022, принесшей «Милану» чемпионский титул, дал понять, что делает всё возможное для оптимального возвращения в строй

- Я очень жду возвращения. Уже давно жду. Миланелло - лучшее место на свете. Я вернулся домой. Я делаю всё возможное для того, чтобы вернуться на поле как можно более сильным, - заявил Беннасер в интервью итальянской прессе после очередной тренировки.

В следующем матче в рамках чемпионата «Милан» сыграет с «Аталантой».