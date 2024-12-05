​Дида: «Я вижу, что Леау стал более довольным»

Бывший голкипер итальянского «Милана» Нельсон Дида прокомментировал ситуацию вокруг португальского нападающего Рафаэла Леау, насчет которого в начале сезона говорили о конфликте с главным тренером клуба, его же соотечественником Паулу Фонсекой. По словам Диды, острая фаза недопонимания миновала и сейчас Леау выглядит куда более довольным, нежели ранее:

- Я вижу Леау более довольным, если он улыбается, то может реально сделать разницу на поле. Он - фундаментальный игрок для команды, и очень важно, когда он чувствует уверенность в себе, - цитирует слова Диды pianetamilan.it.

Дида выступал за «Милан» с 2000 по 2010 года.