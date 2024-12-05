​Барези: «Горжусь тем, что 50 лет отношусь к «Милану»

Итальянский «Милан» празднует 125-летие, в честь чего самый известные игроки клуба из прошлого получили в дар памятные юбилейные футболки. В том числе и Франко Барези - ветеран клуба, выступавший за него с 1977 по 1997 год, поведал о своих ощущениях от подарка:

- Это футболка - отражение души «Милана», его страсти, его истории, его взгляда на будущее. Я горжусь тем, что имел отношение к «Милану» на протяжении 50 лет в различных ролях. Мы - одна семья, это футболка - отличный подарок всем бывшим футболистам клуба, - цитирует слова Барези pianetamilan.it.

Барези закончил карьеру в 1997 году.