«ПСЖ» внимательно следит за игроком «Ювентуса»

«ПСЖ» изучает рынок футболистов на предмет возможного усиления своего состава. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на немецкий Sky, на радаре гранда Лиги 1 оказался атакующий полузащитник Кенан Йылдыз из «Ювентуса». Парижане внимательно следят за развитием турецкого игрока.

Ранее появлялась информация о том, что интерес к 19-летнему Кенану Йылдызу проявляет английский «Манчестер Юнайтед».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Йылдыза в 40 миллионов евро. В сезоне 2024/2025 Кенан провёл 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевых паса на партнёров.