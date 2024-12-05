Мане может уйти из команды Роналду в суперклуб Италии

Экс-нападающий «Ливерпуля», а ныне игрок саудовского «Аль-Насра» Садио Мане может вернуться в Европу. Об этом рапортует портал Todofichajes.

Согласно сведениям источника, у 32-летнего сенегальского форварда есть вариант трудоустройства в чемпионате Италии. Заинтересованность в услугах Мане проявляет миланский «Интер». «Нерадзурри» хотят усилить атакующую линию и могут сделать предложение опытному африканцу.

Мане выступает за «Аль-Наср» с лета 2023 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2026-го. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.