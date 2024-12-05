«Рома» хочет выкупить Салемакерса у «Милана»

«Рома» приняла решение по полузащитнику «Милана» Алексису Салемакерсу, который выступает за римский клуб на правах аренды.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Рома» планирует выкупить футболиста и в ближайшее время начнёт переговоры с «Миланом». Отметим, что полузащитник пропустил чуть больше месяца из-за повреждения.

25-летний бельгиец принял участие в четырёх матчах «Ромы» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Авторитетный портал Transferamrkt оценивается трансферную стоимость Салемакерса в 12 миллионов евро. На счету полузащитника 12 матчей за сборную Бельгии и один забитый гол.