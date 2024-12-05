​Капелло: «Аталанта» будет сражаться за титул»

Итальянский «Милан» прекрасно выступил в своём предыдущем матче, это было кубковое сражение с клубом «Сассуоло», которому подопечные Паулу Фонсеки забили целых шесть мячей. Но теперь «Милану» предстоит сыграть с «Аталантой» в рамках чемпионата Италии, это случится уже в пятницу.

Бывший наставник «Милана» Фабио Капелло высоко ценит будущего соперника «россонери». По его словам, «Аталанта» будет сражаться за чемпионский титул в этом году:

- Команда Гасперини будет сражаться за чемпионский титул с «Наполи» и «Интером». Это будет очень сложный матч для «Милана». Обладатель Скудетто в этом сезоне определится только в мае, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.