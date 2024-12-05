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Чемпионат Италии. Серия А

​Костакурта выбрал лучшего тренера в истории Серии А

05 Декабря 2024 • 05:02 Комментировать

Ветеран итальянского «Милана», отыгравший всю карьеру за него, Алессандро Костакурта, выбрал неожиданного лучшего тренера Серии А. Известный итальянский журналист Маттео Сальвини задал ему несколько вопросов, один из которых касался именно этой темы.

Костакурта, возможно, в шутку, ответил, что считает таковым Симоне Индзаги - нынешнего тренера миланского «Интера». Напомним что симоне Индзаги возглавил «Интер» в 2021 году, ранее он успел поработать и с римским «Лацио».

Напомним, что «Интер» является действующим чемпионом Италии, в прошлом сезоне клуб выиграл свой 20-й Скудетто.


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Евро-Футбол.Ру,
Симоне Индзаги Алессандро Костакурта
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