​Ракитич рассказал, как Гаттузо плачет

Ветеран хорватского футбола Иван Ракитич рассказал о своей мотивации в своём новом клубе «Хайдук», который тренирует итальянский специалист Дженнаро Гаттузо. По словам Ракитича, Гаттузо крайне эмоционален и столь сильно переживает за клуб, что даже плачет. В таких условиях, заявил Ракитич, игроки команды просто не могут подвести своего тренера:

- Это моменты, ради которых мы все играем в футбол и почему мы любим эту игру. Это просто неописуемо - вы заходите в раздевалку, вы видите вашего тренера, у которого слёзы на глазах. А ведь он видел в футболе всё, выиграл всё, в том числе чемпионат мира, у него почти 1000 матчей за спиной, - цитирует слова Ракитича pianetamilan.it.