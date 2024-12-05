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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший игрок «Наполи» может угодить за решётку

05 Декабря 2024 • 03:47 Комментировать

Когда-то Амато Чичиретти подавал большие надежды и считался очередным талантом итальянского футбола. Ему даже удалось заполучить контракт с «Наполи», однако там дело забуксовало - травмы, проигранная борьба за место в основе привели к скорой потере работы в «Наполи», после чего карьера постепенно начала закатываться.

Вдобавок, Чичиретти оказался настоящим домашним маньяком - даже после ухода супруги он не прекратил преследовать её, что потребовало вмешательства правоохранительных органов. Ему запретили приближаться к бывшей жене ближе чем на 100 метров, но это не помогло - он продолжал угрожать своей бывшей супруге смертью, а также третировать её родителей, которые тоже получали от него соответствующие угрозы.

И сейчас бывшего игрока могут закрыть на реальный срок.


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Амато Чичиретти
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