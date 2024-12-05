Бывший игрок «Наполи» может угодить за решётку

Когда-то Амато Чичиретти подавал большие надежды и считался очередным талантом итальянского футбола. Ему даже удалось заполучить контракт с «Наполи», однако там дело забуксовало - травмы, проигранная борьба за место в основе привели к скорой потере работы в «Наполи», после чего карьера постепенно начала закатываться.

Вдобавок, Чичиретти оказался настоящим домашним маньяком - даже после ухода супруги он не прекратил преследовать её, что потребовало вмешательства правоохранительных органов. Ему запретили приближаться к бывшей жене ближе чем на 100 метров, но это не помогло - он продолжал угрожать своей бывшей супруге смертью, а также третировать её родителей, которые тоже получали от него соответствующие угрозы.

И сейчас бывшего игрока могут закрыть на реальный срок.