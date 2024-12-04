​Брайда рассказал о том, как вёл переговоры с Шевченко

Бывший спортивный директор «Милана» Арьедо Брайда рассказал о том, как в 1999 году приглашал в клуб Андрея Шевченко:

- Перед тем, как вылететь в Киев, вместе с Галлиани мы встретились с Андрея Валдиночи во Франции, и тот сказал, что Шевченко обязательно понравится нам. В Киеве же к нам присоединился Фабрицио Галлиани, а также грузинский агент Резо Чоконелидзе. После матча мы написали на футболке фамилию Шевченко и подарили её через Резо игроку. Также мы сказали ему, что в этой футболке он может выиграть «Золотой мяч», так мы хотели приободрить Андрея. А в итоге через пять лет всё так и случилось, - цитирует слова Брайды pianetamilan.it.

Напомним, что Шевченко выступал за «Милан» с 1999 по 2006 год.