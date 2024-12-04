Дюмфрис – о ситуации с Бове: «Это был шок»

Крайний защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис прокомментировал ситуацию с полузащитником «Фиорентины» Эдоардо Бове.

«Это был невероятный шок. Мы просто обсуждали, вышел ли мяч из игры после моей подачи, и тут я увидел, что он упал на землю. В тот момент я понял всю серьёзность ситуации, все быстро среагировали. К счастью, он находится в стабильном состоянии и идёт на поправку – это отличный знак. Самое главное, чтобы с ним всё было хорошо», - цитирует Дюмфриса Ziggo Sport.

Напомним, что матч был прерван на 17-й минуте после того, как Бове потерял сознание, полузащитник уже пришёл в себя, но его карьера находится под угрозой.