​Брайда рассказал, как Веа отказался от 2 миллиардов

Бывший спортивный директор итальянского «Милана» рассказал о том как либерийский футболист Джордж Веа в 1995 году переходил в итальянский клуб из французского ПСЖ.

Веа в тот год стал обладателем «Золотого мяча», но переговоры с этим футболистом проходили очень и очень непросто даже для такого тёртого клуба, как «Милан» и его боссов.

- Переговоры были очень непростыми, я вам скажу что Джордж в какой-то момент даже отказался от 2 миллиардов для того, чтобы мы пришли к консенсусу. Два миллиарда! - вспоминает Брайда, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Веа выступал за клуб до 2001 года.