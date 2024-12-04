Конте хочет привести в «Наполи» экс-звезду «Интера»

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр может вернуться в итальянскую Серию А.

Как сообщалось ранее, в подписании словака заинтересован «Ювентус», уже начавший работу над потенциальной январской сделкой. По сведениям Football Italia, «старая синьора» – не единственный клуб Серии А, претендующий на Шкриньяра: рулевой «Наполи» Антонио Конте также хочет видеть в своей команде 29-летнего игрока, с которым знаком по совместной работе в «Интере».

Милан Шкриньяр перебрался в «ПСЖ» из «Интера» летом прошлого года. В текущей кампании футболист всего пять раз сыграл за коллектив Луиса Энрике во всех турнирах.