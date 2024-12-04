Дюмфрис – о продлении контракта: «Переговоры были долгими»

Защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис рассказал, как проходили переговоры о продлении контракта.

«Да, переговоры заняли много времени, конечно, нам пришлось подождать нового владельца. Думаю, что было нелегко и мне, и руководству. Да, вопрос касался в том числе и финансовой стороны. Горжусь, что подписал новый контракт, я наслаждаюсь выступлениями за этот клуб», –цитирует Дюмфриса Ziggo Sport.

28-летний голландец сыграл 15 матчей за «Интер» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Трансферная стоимость Дюмфриса оценивается в 20 миллионов евро.