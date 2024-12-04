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Чемпионат Италии. Серия А

​Брайда: «Пулишич напоминает мне двух звёзд «Милана» из прошлого»

04 Декабря 2024 • 20:48 Комментировать

Бывший спортивный директор итальянского «Милана» Арьедо Брайда уже несколько лет как отошел от дел, однако он продолжает следить за тем, что происходит в этом клубе. Брайда решил похвалить американского футболиста с хорватскими корнями - Кристиана Пулишича. Тот перебрался в «Милан» ещё при Стефано Пиоли, но продолжает доказывать свою полезность и при новом наставнике Паулу Фонсеке:

- Я должен сказать, что он удивил меня. Что-то есть в нём от Пато, а что-то от Донадони, хотя я не хочу слишком углубляться в такие параллели, потому что сегодня футбол другой, - цитирует слова Брайды pianetamilan.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Алешандре Пато Арьедо Брайда Роберто Донадони Кристиан Пулишич ещё теги
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