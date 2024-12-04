«Милан» заинтересован в капитане «Болоньи»

Полузащитник «Болоньи» Льюис Фергюсон может сменить клубную прописку зимой.

Как сообщает Daily Record, заинтересованность в шотландском футболисте проявляет «Милан». Отмечается, что переговоры от «россонери» будет вести легендарный швед Златан Ибрагимович.

Фергюсон только недавно восстановился от серьёзной травмы колена, пропустив порядка полугода. В нынешнем сезоне 25-летний капитан «Болоньи» принял участие в четырёх матчах своего клуба, но голевыми действиями не отметился. Действующее соглашение Фергюсона с «Болоньей» рассчитано до 30 июня 2028 года с возможностью продления ещё на сезон. Трансферная стоимость Льюиса оценивается в 24 миллиона евро.