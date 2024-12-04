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Чемпионат Италии. Серия А

Пранделли объяснил, почему «Аталанта» может выиграть Серию А

04 Декабря 2024 • 13:49 Комментировать

Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли объяснил, почему «Аталанте» по силам выиграть Серию А в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне «Аталанта» умеет терпеть. Под руководством Гасперини они всегда играли в красивый футбол, но им не удавалось побеждать на классе. В этом месяце у них получилось выигрывать даже в те моменты, когда игра не шла.

Думаю, что ключевым моментом для них стала победа в Лиге Европы, доминирование в финале над командой, которую никто не мог победит весь сезон, придала «Аталанте» уверенность и узнаваемость. Теперь футболисты понимают, что они сильны и у них есть всё для победы», –цитирует Пранделли Gazetta.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Чезаре Пранделли
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