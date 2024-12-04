Кьеллини выбрал между Роналду и Месси

«Тяжело сказать, кто лучше: Месси или Роналду. Но если нужно выбрать кого-то одного, то я бы назвал Криштиану. Мне нравилось играть с ним в «Ювентусе». Я видел, как Роналду повышает свой класс в сложных ситуациях», - передает слова итальянца Talksport.