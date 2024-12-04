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Чемпионат Италии. Серия А

Форвард «Милана» Абрахам: «Никто не видел настоящего меня»

04 Декабря 2024 • 07:46 Комментировать (1)
Аталанта
...
Милан
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06.12 22:45

Нападающий «Милана» Тэмми Абрахам считает, что ещё не показал футбольному миру свою лучшую версию.

Англичанин помог «россонери» разгромить «Сассуоло» в Кубке Италии (6:1), отметившись забитым мячом и результативной передачей. На счету 27-летнего игрока четыре гола и столько же ассистов в 14 поединках за «Милан», однако рулевой Паулу Фонсека пока отдаёт предпочтение другим игрокам, выбирая стартовый состав на матчи Серии А.

«Не думаю, что кто-то видел настоящего меня. Мне ещё предстоит показать себя футбольному миру. Хочу забить как можно больше голов за эту фантастическую команду. Впереди важнейший матч с «Аталантой», мы должны быть готовы», – приводит журналист Николо Скира слова форварда, арендованного у «Ромы».

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Евро-Футбол.Ру,
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АТАЛАНТА МИЛАН
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
04 Декабря 2024 в 07:49
Сними видео как Артемка и мы все увидим тебя настоящего.. :)
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