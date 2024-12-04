Форвард «Милана» Абрахам: «Никто не видел настоящего меня»

Нападающий «Милана» Тэмми Абрахам считает, что ещё не показал футбольному миру свою лучшую версию.

Англичанин помог «россонери» разгромить «Сассуоло» в Кубке Италии (6:1), отметившись забитым мячом и результативной передачей. На счету 27-летнего игрока четыре гола и столько же ассистов в 14 поединках за «Милан», однако рулевой Паулу Фонсека пока отдаёт предпочтение другим игрокам, выбирая стартовый состав на матчи Серии А.

«Не думаю, что кто-то видел настоящего меня. Мне ещё предстоит показать себя футбольному миру. Хочу забить как можно больше голов за эту фантастическую команду. Впереди важнейший матч с «Аталантой», мы должны быть готовы», – приводит журналист Николо Скира слова форварда, арендованного у «Ромы».