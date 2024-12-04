Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович может быть продан в зимнее трансферное окно.

Слухи связывают серба с возможным уходом из туринского клуба летом следующего года, однако не исключено, что переход состоится в январе. По сведениям журналиста Джованни Альбанезе, «Ювентус» рассмотрит возможность продажи форварда, если зимой по нему поступят приемлемые предложения.

Стоимость Душана Влаховича на авторитетном портале Transfermarkt – 65 млн евро. Контракт 24-летнего футболиста со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года.

В текущем сезоне игрок записал на свой счёт девять забитых мячей и один результативный пас, проведя 16 матчей.