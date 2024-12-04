​Болельщикам «Црвены Звезды» запретят доступ на «Сан-Сиро»

В своём следующем матче в рамках Лиги чемпионов «Милан» сыграет дома с сербской «Црвеной Звездой» и болельщиком гостей будет запрещен доступ на легендарный «Сан-сиро». Это распоряжение поступило с самых верхов, о запрете объявил Клаудио Сгаралья, префект Милана.

Мотивация проста - возможность столкновений между итальянскими фанатами и сербскими, которые тоже известны своим крутым нравом. В 2023 году подобный инцидент уже имел место - что любопытно, после чисто итальянского матча между «Ромой» и «Эмполи», на которой присутствовали и гости из Сербии.

«Милан» сыграет с «Црвеной Звездой» 11 декабря.