Бремер – о восстановлении: «Я много общался с Кьеллини»

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, как проходит его восстановление после разрыва крестообразной связки.

«Я чувствую себя гораздо лучше, всё самое страшное позади, постепенно восстанавливаюсь. Я много общался с Кьеллини, хотел узнать, как ему удалось вернуться на прежний уровень после такой травмы», - цитирует Бремера Football Italia.

27-летний бразилец не сможет помочь «Ювентусу» в нынешнем сезоне, он успел провести восемь матчей за туринский клуб.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Наполи» составляет шесть зачётных баллов.