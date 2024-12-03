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Чемпионат Италии. Серия А

Бремер – о восстановлении: «Я много общался с Кьеллини»

03 Декабря 2024 • 21:34 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Глейсон Бремер рассказал, как проходит его восстановление после разрыва крестообразной связки.

«Я чувствую себя гораздо лучше, всё самое страшное позади, постепенно восстанавливаюсь. Я много общался с Кьеллини, хотел узнать, как ему удалось вернуться на прежний уровень после такой травмы», - цитирует Бремера Football Italia.

27-летний бразилец не сможет помочь «Ювентусу» в нынешнем сезоне, он успел провести восемь матчей за туринский клуб.

«Ювентус» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от лидирующего «Наполи» составляет шесть зачётных баллов.

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Ювентус Джорджо Кьеллини Глейсон Бремер ещё теги
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