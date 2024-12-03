​Томори: «Первая беседа с Мальдини повергла меня в шок»

Английский защитник итальянского «Милана«» Фикайо Томори рассказал о своём первом общении с легендой клуба Паоло Мальдини. По словам Томори, общение с этим человеком повергло его в шок, потому что о нём он слышал с малых лет, и не мог даже себе представить, что однажды окажется рядом с ним:

- Я был шокирован, когда оказался в шаге от него и мы поговорили. Именно тогда мы обсуждали условия моего перехода в «Милан». Потом я поговорил со своим отцом, он вспоминал восьмидесятые, Паоло Мальдини, затем девяностые, рассказывал мне про Джорджа Веа. После визита в музей «Милана» я по-настоящему понял, насколько велик этот клуб. Переход сюда - это, возможно, лучшее решение в моей жизни, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.