​Томори: «Ибрагимович - самый требовательный человек на моей памяти»

Английский защитник в итальянского «Милана» Фикайо Томори уже несколько лет выступает за клуб, он успел застать времена, когда выходил на поле с вместе со Златаном Ибрагимовичем, который сейчас является администратором клуба. В интервью он заявил, что Ибрагимович - самая требовательная персона, с которой он сталкивался на протяжении всей своей карьеры.

- То, что видно в медиа - это лишь верхушка айсберга. О нём говорят, что он действительно очень требователен - и это так. Я никогда не встречал более требовательного человека в своей жизни. Всё должно быть идеально. Он требовал, чтобы я раздавал пасы ему точно в ноги, и даже на тренировках чувствовалось это давление, которое он создаёт на других игроков. Он - профессионал высочайшего уровня, - цитирует слова Томори pianetamilan.it.