​Источник: «Барселона» хочет Леау уже в январе

Каталонская пресса вновь пишет об интересе «Барселоны» к нападающему итальянского «Милана» Рафаэлу Леау. На сей раз об этом сообщает El Nacional. По информации источника, «Барселона» уже зимой хочет обязательно усилиться как минимум одним топ-игроком, и Леау представляется наиболее логическим приобретением, учитывая давний интерес «Барселоны» к нему.

Клуб полагается на то, что у президента «Барселоны» Жоана Лапорты очень хорошие отношения с Жорже Мендешем, который, в свою очередь, ведёт дела Леау.

Напомним, что португальский нападающий выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.