«Реал» хочет подписать в следующем году качественного игрока на позицию левого защитника. Долгое время слухи связывали мадридцев с Альфонсо Дэвисом. Впрочем, как сообщает TodoFichajes, канадец теперь очень близок к продлению контракта с «Баварией».

По данным источника, теперь первым выбором «Реала» на левый фланг обороны стал Тео Эрнандес. Француз уже несколько раз откладывал переговоры с «Миланом» о новом контракте. Это может быть связано с возможностью оказаться на «Сантьяго Бернабеу».

Отмечается, что «Реал» уже начал контактировать с «Миланом». «Россонери» установили минимальный ценник в 60 миллионов евро, но переговоры отложили до конца сезона.