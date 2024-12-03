Беннасер близок к возвращению

Алжирский защитник «Милана» Исмаэль Беннасер близок возвращению на поле, об этом общественности сообщил администратор итальянского клуба Златан Ибрагимович. «Беннасер придаст качества нашей игре», заявил Ибрагимович в интервью итальянскому изданию La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что Беннасер получил травму ещё в середине сентября, был прооперирован в Финляндии. Ожидалось, что он пропустит четыре месяца, однако игроку удалось восстановиться чуть быстрее и, скорее всего, он появится на поле уже в этом месяце. Алжирец выступает за свой нынешний клуб с 2019 года.