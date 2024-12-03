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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти: «У Дзаньоло огромный потенциал»

03 Декабря 2024 • 13:45 Комментировать

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о вингере «Галатасарая» Николо Дзаньоло, выступающем на правах аренды за «Аталанту».

«У Дзаньоло огромный потенциал. Я регулярно вызывал его в сборную. Николо может сыграть как на позиции вингера, так и нападающего в оттяжке. Конечно, Дзаньоло способен выступать и в середине поля, потому что с его данными возможно играть спиной к воротам. Физические данные – это вообще одно из ключевых качеств, которое необходимо, чтобы быть конкурентоспособным в больших матчах. Последняя наша игра против сборной Франции чётко показала это», – цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.

Дзаньоло принял участие в 13 матчах «Аталанты» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Лучано Спаллетти Николо Дзаньоло
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