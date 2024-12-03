Два испанских клуба интересуются Артуром

Полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело может перебраться в Испанию в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Sport45, интерес к бразильскому полузащитнику проявляют «Жирона» и «Бетис». Отмечается, что «Ювентус» рассчитывает выручить с продажи Артура порядка 15 миллионов евро, но туринцы готовы к обсуждению. Помимо «Жироны» и «Бетиса» видеть бразильца у себя хотят «Комо, «Бенфика» и «Марсель».

28-летний Артур не появлялся на поле в нынешнем сезоне. Контракт полузащитника с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость экс-футболиста «Барселоны» в восемь миллионов евро.