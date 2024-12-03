Хвича и Леау являются целями испанского суперклуба

Грузинский полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом рапортуют журналисты Diario Sport.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока по-прежнему заинтересована каталонская «Барселона». Альтернативным вариантом для «сине-гранатовых» является вингер «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау.

Кварацхелия связан контрактными обязательствами с неаполитанским клубом до конца июня 2027 года. В нынешнем сезоне грузин провел 16 поединков, записав на свой счет пять забитых мячей и три голевые передачи. Его рыночная стоимость составляет 80 миллионов евро.