Директор «Аталанты»: «Повезло, что мы подписали Ретеги»

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси высказался о приобретении Матео Ретеги, который был подписан всего спустя два дня после серьёзной травмы Джанлуки Скамакки.

«Хорошо, что Матео присоединился к нам так быстро. Мы знали его не только по выступлениям в Италии, но и в Аргентине. Его голевое чутьё всегда производило на нас впечатление. Конечно, нам повезло, что мы заключили сделку так быстро, без этого никак не обойтись. Надеемся, что Скамакка вернётся как можно быстрее, но в любом случае нам удалось приобрести футболиста с ДНК «Аталанты», – цитирует генерального директора итальянского клуба DAZN.