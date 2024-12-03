Де Рон – о победе над «Ромой»: «Мы контролировали ход игры»

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон прокомментировал победу над «Ромой» (2:0).

«Сегодня была очень сложная игра, мне повезло с рикошетом, но я считаю, что мы контролировали ход игры и имели много шансов забить. Теперь нам нужно восстанавливаться, сохранять спокойствие и продолжать в том же духе.

Шансы на чемпионство? Мы чувствуем себя уверенно, но не забегаем далеко вперёд, необходимо двигаться от игры к игре.

20 полных матчей подряд? Хорошо, что я не получил сегодня жёлтую карточку, особенно после глупого предупреждения с «Пармой». Рад, что смогу сыграть в пятницу, я хочу выходить на поле в каждом матче, чувствую себя просто прекрасно», – цитирует де Рона Sky Sport Italia.