В «Ювентусе» отреагировали на слухи об интересе к защитнику «Бенфики»

Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли отреагировал на слухи об интересе туринцев к защитнику «Бенфики» Антониу Силве.

«Антониу Силва является интересным игроком, как и многие другие. В январе многие клубы не горят желанием расставаться со своими футболистами, поэтому мы просто будем следить за ситуацией.

Это странный сезон, учитывая травмы столько игроков, но мы верим в имеющихся футболистов и нового тренера. Наша цель – это финишировать в четвёрке, поэтому дела идут лучше, чем ожидалось, даже несмотря на то, что в последнее время мы теряем много очков из-за травм», - цитирует Джунтоли Sky Sport Italia.