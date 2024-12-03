Раньери: «Если команда продолжит верить в меня, то мы выберемся»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери призвал свою команду не опускать руки после поражения от «Аталанты» (0:2).

«Если команда продолжит верить в мои идеи, как это происходит сейчас, то мы сможем выбраться из сложившейся ситуации. Мы должны продолжать бороться и не сдаваться перед сложностями. Я никогда не пойму, если футболист опускает руки. Мы должны биться за каждый мяч на каждом участке поля, пока не кончатся силы», – цитирует Раньери Sky Sport Italia.

После 14 туров «Рома» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, отрыв от зоны вылета составляет всего два зачётных балла.