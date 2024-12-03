Лаутаро Мартинес назван лучшим игроком Серии А прошлого сезона

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес удостоился признания за прошлый сезон.

Капитан «нерадзурри» был признан лучшим игроком Серии А – 2023/24 на церемонии Gran Gala del Calcio 2024. Аргентинец стал лучшим бомбардиром лиги с 24 забитыми мячами, проведя 33 поединка, и помог «Интеру» завоевать скудетто с отрывом в 19 очков от «Милана», ближайшего преследователя.

В нынешней кампании Лаутаро Мартинес пока не столь результативен: с пятью голами он занимает лишь восьмую строчку в списке бомбардиров итальянского чемпионата. Лидер гонки Матео Ретеги из «Аталанты» отличился 12 раз.