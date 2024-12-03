Раньери считает, что «Аталанта» может выиграть Серию А

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери высоко оценивает перспективы «Аталанты» в текущем сезоне.

Римляне уступили соперникам из Бергамо в домашнем матче 14-го тура Серии А – 0:2. На текущий момент коллектив Джан Пьеро Гасперини располагается на второй строчке с 31 набранным очком, всего на один балл отставая от «Наполи». «Рома» – 15-я с 13 очками.

«Пока у игроков были силы, мы отвечали ударом на удар. Это не оправдание, но в четверг мы играли в Лондоне, а вернулись только в 5 утра.

Мы все очень гордимся «Аталантой», наблюдая за её выступлениями в Европе. У этой команды есть всё необходимое для борьбы за скудетто. Не хочу оказывать давление на Гасперини, но «Аталанта» готова бросить вызов – это один из сильнейших претендентов на чемпионство», – поведал в беседе со Sky Sport Раньери.