«Аталанта» во второй раз в истории выиграла восемь матчей подряд

«Роме» не удалось прервать впечатляющую победную серию «Аталанты».

Коллектив из Бергамо добился победы в Риме – 2:0. Голами отметились Мартен де Рон и Николо Дзаньоло, отличившиеся на 69-й и 89-й минутах.

Для «Аталанты» это уже восьмой кряду выигранный поединок во всех турнирах. Как отмечает Opta, бергамаски выдали такую серию лишь во второй раз за всё время выступления в элитном итальянском дивизионе. Впервые это случилось в 2020 году – тогда удалось победить в девяти встречах подряд с февраля по июль.

Последний оппонент, сумевший избежать поражения в игре с «Аталантой», – шотландский «Селтик» (0:0).

Свой следующий матч команда Джан Пьеро Гасперини проведёт в пятницу – соперником будет «Милан».