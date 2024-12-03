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Связанный с топ-клубами Рейндерс высказался о будущем в «Милане»

03 Декабря 2024 • 00:45 Комментировать
Аталанта
...
Милан
06.12 22:45

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс подтвердил информацию о переговорах по новому контракту.

26-летний футболист стал лидером «россонери» и уже привлёк внимание различных европейских грандов. В «Милане» намерены продлить договор нидерландца.

«Милан» хочет продлить мой контракт. Ещё ничего не подписано, но мы ведём продвинутые переговоры.

Новое соглашение после всего одного года в клубе? Это здорово, и это определённо делает меня счастливым», – заявил в беседе с Ziggo Sport хавбек.

Тиджани Рейндерс перебрался в «Милан» летом 2023 года из «АЗ Алкмаар» за 20,5 млн евро. Действующий договор игрока рассчитан до 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тиджани Рейндерс

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АТАЛАНТА МИЛАН
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