Связанный с топ-клубами Рейндерс высказался о будущем в «Милане»

Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс подтвердил информацию о переговорах по новому контракту.

26-летний футболист стал лидером «россонери» и уже привлёк внимание различных европейских грандов. В «Милане» намерены продлить договор нидерландца.

«Милан» хочет продлить мой контракт. Ещё ничего не подписано, но мы ведём продвинутые переговоры.

Новое соглашение после всего одного года в клубе? Это здорово, и это определённо делает меня счастливым», – заявил в беседе с Ziggo Sport хавбек.

Тиджани Рейндерс перебрался в «Милан» летом 2023 года из «АЗ Алкмаар» за 20,5 млн евро. Действующий договор игрока рассчитан до 2028 года.