Поражение в матче с «Аталантой» стало для «Ромы» четвёртым подряд

В матче 14-го тура Серии А «Рома» принимала «Аталанту».
Уже на четвертой минуте Леандро Паредес стрельнул из-за штрафной, и голкипер перевел мяч на угловой. В похожий ситуации Куадио Коне лишь немного не попал в левую девятку. На экваторе первого тайма Адемола Лукман оказался первым на отскоке мяча от партнера и переправил его в сетку, но из положения вне игры.
На 69-й минуте гости повели в результате затяжной атаки, по ее итогам с линии штрафной Мартен де Рон стрельнул по воротам, и от спины защитника влетел под правую штангу - 0:1. На 89-й минуте угловой с левого фланга у гостей, и у ближней штанги Николо Дзаньоло головой поразил дальнюю девятку - 0:2.
После четырех поражений подряд «Рома» делит 15-е место, соперник - второй.
Протокол игры
|69'Де Рон Мартен (0:1)
|89'Дзаньоло Николо (0:2)
Свилар Миле•Манчини Джанлука•Хуммельс Матс74' (Эль-Шаарави Стефан (74') • 90'Н'Дика Эван•Челик Зеки72' (Салемакерс Алексис (72') •Кристанте Бриан82' (Соуле Матиас (82') •Паредес Леандро•Коне Куадио•Анхелиньо Хосе•Дибала Пауло 53'82' (Залевски Никола (82') •Довбик Артём62' (Шомуродов Элдор (62')
Карнесекки Марко•Коссуну Одилон84' (Джимсити Берат (84') •Хин Исак• 78'Колашинац Сеад• 88'Белланова Рауль•Руджери Маттео54' (Самарджич Лазар (54') •Эдерсон Хонорато•Де Рон Мартен•Де Кетеларе Шарль64' (Брешианини Марко (64') •Лукман Адемола64' (Дзаньоло Николо (64') • 90'Ретеги Матео54' (Куадрадо Хуан (54')
02 декабря. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
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