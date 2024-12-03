Поражение в матче с «Аталантой» стало для «Ромы» четвёртым подряд

В матче 14-го тура Серии А «Рома» принимала «Аталанту».

Уже на четвертой минуте Леандро Паредес стрельнул из-за штрафной, и голкипер перевел мяч на угловой. В похожий ситуации Куадио Коне лишь немного не попал в левую девятку. На экваторе первого тайма Адемола Лукман оказался первым на отскоке мяча от партнера и переправил его в сетку, но из положения вне игры.

На 69-й минуте гости повели в результате затяжной атаки, по ее итогам с линии штрафной Мартен де Рон стрельнул по воротам, и от спины защитника влетел под правую штангу - 0:1. На 89-й минуте угловой с левого фланга у гостей, и у ближней штанги Николо Дзаньоло головой поразил дальнюю девятку - 0:2.

После четырех поражений подряд «Рома» делит 15-е место, соперник - второй.