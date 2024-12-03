Индзаги высказался о будущем в «Интере» после вручения награды лучшему тренеру года

Рулевой миланского «Интера» Симоне Индзаги был признан лучшим тренером 2024 года в Серии А.

«Нерадзурри» под руководством 48-летнего специалиста завоевали скудетто, не оставив шансов конкурентам, поэтому победа Индзаги в номинации «тренер года» не стала сюрпризом. Награда была вручена вечером понедельника.

«Хочу разделить победу со своими игроками – без них это было бы невозможно. Также выражаю благодарность клубу, который обеспечил нас всем необходимым, и болельщикам, которые всегда нас поддерживают. Я надеюсь остаться здесь надолго», – приводит Football Italia слова Симоне Индзаги.