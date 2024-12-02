В «Ювентусе» отреагировали на слухи о возможном уходе капитана в «Наполи»

Технический директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли ответил на вопрос об интересе «Наполи» к защитнику Данило.

Информация о возможном уходе бразильца в январское трансферное окно появилась на днях. Впрочем, в туринском клубе эти сведения не подтвердили.

«Мы ничего не обсуждали ни с Данило, ни с «Наполи». Он наш капитан, и мы рады сохранить его в своём составе. Мы не планируем продавать центральных защитников в январе – мы планируем подписать одного нового», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Джунтоли.

Данило потерял место в основе «Ювентуса» в текущем сезоне. Контракт 33-летнего футболиста истекает в середине 2025 года.