Зоммер назвал амбициозную цель «Интера»

Голкипер миланского «Интера» Янн Зоммер считает, что его команда способна добиться успеха в Лиге чемпионов.

В настоящий момент «нерадзурри» занимают вторую строчку в турнирной таблице общего этапа самого престижного еврокубка с 13 набранными очками после пяти туров. «Интер» остаётся единственной командой, не пропустившей ни одного гола в текущем розыгрыше турнира.

«Победа в Лиге чемпионов также является целью для «Интера», – заявил Зоммер, которого цитирует журналист Николо Скира. – Мы знаем, что это трудно, но будем стремиться к этому. Кроме того, важно будет вновь преуспеть в Серии А после победы в прошлом сезоне», – сказал швейцарский вратарь.