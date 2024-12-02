Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Бове поговорил с командой после потери сознания во время матча с «Интером»

02 Декабря 2024 • 21:57 Комментировать

Директор «Фиорентины» Алессандро Феррари высказался о ситуации с Эдоардо Бове. Футболист потерял сознание в воскресном матче против «Интера» и был срочно госпитализирован. Игру в итоге перенесли. К счастью, Бове быстро пошёл на поправку.  

«Бове удалось поговорить с командой. Он призвал игроков сыграть в среду в Кубке. Мы хотим поскорее вернуться, в том числе благодаря энтузиазму, который Эдоардо нам передал.

Сейчас нам спокойнее, чем вчера. Мы увидели Бове – у него было желание смеяться и шутить. Его должны и дальше контролировать врачи, но всё в порядке», - сказал Феррари итальянскому Sky.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Эдоардо Бове Алессандро Феррари ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» обратился к «Барселоне» Салах: «Возможно, это был мой последний матч за «Ливерпуль» против «Манчестер Сити» Форвард «Краснодара» Кордоба резко высказался о «Спартаке» «Реал» и «Ливерпуль» могут совершить громкий обмен игроками Стало известно, как игроки «Реала» относятся к Мбаппе Бензема догнал Роналду по количеству голов Гвардиола высказался о чемпионской гонке после поражения от «Ливерпуля» Флик – о поражении «Барселоны»: «Я уже говорил, что не собираюсь оправдываться» Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Из-за кого «Зенит» сенсационно проиграл дома: худшие игроки матча против «Крыльев»
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию «Реал» - «Хетафе»: Реал» - «Хетафе - 2:0 Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю»
Спортивные новости
«Спартак» в результативном матче КХЛ по буллитам победил «Автомобилист» «Салават Юлаев» без проблем переиграл «Трактор» в матче КХЛ «Динамо» в овертайме дожало «Куньлунь» в матче КХЛ «Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
02.12.24 в 22:45
Рома Рома
Аталанта Аталанта
2.90 3.80 2.17
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 02 Декабря
22:15 · Италия. Серия А
Рома - Аталанта: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:57 · Италия. Серия А
Бове поговорил с командой после потери сознания во время матча с «Интером»
21:20 · Италия. Серия А
Дида: «Меньян станет одним из лучших вратарей в мире»
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на игрока «Ювентуса»
20:13 · Италия. Серия А
Фонсека: «Здоровье Бове важнее футбола»
18:29 · Италия. Серия А
Рейндерс может продлить контракт с «Миланом» - названа возможная зарплата
17:37 · Италия. Серия А
Два гранда Серии А нацелились на игрока «Барселоны»
17:21 · Италия. Серия А
Экс-игрок «Спартака» может возглавить итальянский клуб
14:50 · Италия. Серия А
Журналист из Италии — о Бове: «Нам всем было очень страшно» эксклюзив
13:47 · Италия. Серия А
Появились хорошие новости о состоянии Бове, потерявшего сознание в матче Серии А
07:01 · Италия. Серия А
Перин: «Ювентус» верит в свою новую философию»
06:18 · Италия. Серия А
Перин: «Ювентус» и «Лечче» договорились не играть, если не будет хороших новостей по Бове»
01:24 · Италия. Серия А
Мотта прокомментировал третью подряд ничью «Ювентуса»
01:12 · Италия. Серия А
«Ювентус» установил не самый приятный для себя рекорд
00:43 · Италия. Серия А
«Ювентус» на 90-й минуте упустил победу над «Лечче» 7
01 Декабря
22:46 · Италия. Серия А
​Пануччи: «Милану» нужно прибавить в чемпионате»
22:15 · Италия. Серия А
«Лечче» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
21:14 · Италия. Серия А
Бове пришёл в себя после потери сознания в игре с «Интером»
21:04 · Италия. Серия А
Появилась информация о состоянии Бове – ему стало плохо во время матча Серии А 1
20:34 · Италия. Серия А
Игрок «Фиорентины» потерял сознание на поле - его срочно госпитализировали
19:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:05 · Италия. Серия А
«Интер» назвал состав на матч против «Фиорентины»
19:04 · Италия. Серия А
«Парма» неожиданно прервала победную серию «Лацио»
18:57 · Италия. Серия А
Голевая передача Кварацхелии помогла «Наполи» одолеть «Торино» и уйти в отрыв
17:34 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» нашёл замену Кварацхелии в топ-клубе АПЛ
Все новости