Бове поговорил с командой после потери сознания во время матча с «Интером»

Директор «Фиорентины» Алессандро Феррари высказался о ситуации с Эдоардо Бове. Футболист потерял сознание в воскресном матче против «Интера» и был срочно госпитализирован. Игру в итоге перенесли. К счастью, Бове быстро пошёл на поправку.

«Бове удалось поговорить с командой. Он призвал игроков сыграть в среду в Кубке. Мы хотим поскорее вернуться, в том числе благодаря энтузиазму, который Эдоардо нам передал.

Сейчас нам спокойнее, чем вчера. Мы увидели Бове – у него было желание смеяться и шутить. Его должны и дальше контролировать врачи, но всё в порядке», - сказал Феррари итальянскому Sky.