Дида: «Меньян станет одним из лучших вратарей в мире»

Бывший вратарь сборной Бразилии Нельсон Дида лестно высказался о вратаре «Милана» Майке Меньяне.

«У меня нет никаких сомнений в Меньяне, потому что я его тренировал. Убеждён, что он станет одним из лучших вратарей в мире. Майк очень силён в воротах, а стиль Фонсеки, который сильно вовлекает его в игру, поможет ему лучше обращаться с мячом», - цитирует Диду La Gazzetta dello Sport.

29-летний Меньян перешёл в «Милан» в июле 2021-го года из «Лилля», сумма трансфера составила чуть больше 16 миллионов евро. В нынешнем сезоне Меньян сыграл 13 матчей за «Милан» и пропустил 14 гол. Действующее соглашение голкипера сборной Франции с итальянским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.