Фонсека: «Здоровье Бове важнее футбола»

Наставник «Милана» Паулу Фонсека высказался о ситуации с полузащитником «Фиорентины» Эдоардо Бове, потерявшем сознание в первом тайме матча с «Интером».

«Я смотрел игру, это был тяжёлый момент. Я работал с ним в «Роме». Сейчас самое важное – это его здоровье, а не футбол. Это был тяжёлый момент. Я передаю ему поддержку и объятия от себя, команды и нашего клуба. Сегодня мы много говорили об этом. Желаю ему скорейшего выздоровления», - цитирует Фонсеку пресс-служба клуба.

По последней информации, которая неоднократно фигурировала в итальянских СМИ, Бове находится в сознании и разговаривает.