Рейндерс может продлить контракт с «Миланом» - названа возможная зарплата

Полузащитник Тиджани Рейндерс в обозримом будущем может заключить новый контракт с «Миланом». Как сообщает CalcioMercato, в настоящий момент стороны обсуждают трудовое соглашение сроком на четыре сезона.

При пролонгации контракта заработная плата Рейндерса может составить 3,5 миллиона евро, не считая выплаты по бонусам.

Тиджани Рейндерс выступает за «Милан» с лета 2023 года после трансфера из нидерландского АЗ. С тех пор полузащитник провёл 67 официальных матчей, в которых записал на свой счёт десять голов и семь голевых передач на партнёров.

«Милан» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.