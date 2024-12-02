Два гранда Серии А нацелились на игрока «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Андреас Кристенсен может сменить чемпионат Испании на итальянскую Серию А. Об этом сообщается на страницах Football Espana.

Согласно сведениям источника, в подписании датского футболиста заинтересованы два топ-клуба Италии. Речь идет о туринском «Ювентусе» и миланском «Интере». Срок действующего трудового соглашения между Кристенсеном и «сине-гранатовыми» истекает летом 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 30 миллионов евро. Из-за повреждения Андреас провел в нынешнем сезоне чемпионата Испании всего одну встречу.