Экс-игрок «Спартака» может возглавить итальянский клуб

Бывший защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти может стать новым главным тренером «Венеции».

По информации издания «Спорт-Экспресс», 38-летний Боккетти является одним из кандидатов на пост наставника «Венеции».

Последним местом работы итальянского тренера была «Верона», которую он покинул летом 2023 года.

После 14 сыгранных туров «Венеция» находится на последнем месте в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в копилке всего восемь очков.

Напомним, в качестве футболиста Боккетти выступал за «Спартак» с 2015 по 2019 год. За это время он провел 115 матчей и забил 5 голов. Вместе с «красно-белыми» защитник стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.