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Чемпионат Италии. Серия А

Журналист из Италии — о Бове: «Нам всем было очень страшно» эксклюзив

02 Декабря 2024 • 14:50 Комментировать
Фиорентина
0:0
Интер Милан

Флорентийский журналист Артуро Леончи в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с хавбеком «Фиорентины» Эдоардо Бове.

Напомним, 22-летний футболист потерял сознание в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Интером».

— История с Бове ужасна! Хорошо, что сейчас с ним все в порядке и его жизни ничто не угрожает. Вчера нам всем было очень страшно. Сейчас много пишут о том, что это была эпилепсия или сердечные проблемы, информация разная, нужно подождать. Ранее у Бове не было никаких проблем с чем-то подобным. Никто не мог ожидать такого, — сказал Леончи.

После ситуации с Бове встреча между «Фиорентиной» и «Интером» была прервана.

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Фиорентина Эдоардо Бове Артуро Леончи ещё теги

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