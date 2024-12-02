Флорентийский журналист Артуро Леончи в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации с хавбеком «Фиорентины» Эдоардо Бове.

Напомним, 22-летний футболист потерял сознание в матче 14-го тура чемпионата Италии с «Интером».

— История с Бове ужасна! Хорошо, что сейчас с ним все в порядке и его жизни ничто не угрожает. Вчера нам всем было очень страшно. Сейчас много пишут о том, что это была эпилепсия или сердечные проблемы, информация разная, нужно подождать. Ранее у Бове не было никаких проблем с чем-то подобным. Никто не мог ожидать такого, — сказал Леончи.

После ситуации с Бове встреча между «Фиорентиной» и «Интером» была прервана.